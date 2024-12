Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans vor Spielbeginn-Zeugenaufruf

Sinsheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Sonntag im Vorfeld der Fußballbundesligabegegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg zu einer größeren Auseinandersetzung beider Fangruppen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5926003

Nachdem es vor einem Lokal in der Bahnhofstraße zu dieser Auseinandersetzung kam, wurden dort zunächst mehrere Tatbeteiligte angetroffen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen stellten die eingesetzten Polizeikräfte mehrere Personen vor dem Fanprojekt der TSG 1899 Hoffenheim fest. Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen wurden im Anschluss durchgeführt. Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wurde ein sogenannter Platzverweis erteilt. Bei der Polizei haben sich nach bisherigen Erkenntnissen keine verletzten Personen gemeldet, allerdings ist aufgrund der Auseinandersetzung von Verletzten auszugehen.

Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere interessant sind für die Polizei Videos oder Bilder der Tat. Diese können per Mail an sinsheim.prev.skb.hinweis@polizei.bwl.de übermittelt werden.

