Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft setzte am Freitagabend gegen 22:45 Uhr ein Auto sowie eine mobile Toilettenkabine in Brand und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge entzündete die Täterschaft erst einen VW, welcher in der Friedrichstraße abgestellt war und anschließend ein Toilettenhäuschen in der Germaniastraße. Das Auto sowie die Toilette wurden durch die Flammen stark beschädigt. Eine Zeugin bemerkte zur Tatzeit zwei Jugendliche, welche fluchtartig in Richtung Rheingoldplatz rannten. Ob die Beiden für die Brände verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

