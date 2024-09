Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Praxiseinbruch

Wegberg (ots)

Einbrecher drangen am frühen Sonntagmorgen (22. September), zwischen 02.30 Uhr und 08.30 Uhr, in eine an der Karmelitergasse gelegene Arztpraxis ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten Monitore und Computertower.

