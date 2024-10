Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zulieferer bestohlen

Mühlhausen (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, in Mühlhausen. Ein Zusteller lieferte gerade in der Wahlstraße Pakete aus, als sich zwei Diebe an dessen Fahrzeug zu schaffen machten. Die Täter erbeuteten die Mobiltelefone des Fahrers und ein Paket. Anschließend flüchteten die Täter auf ihren Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen. Der Wert der Beute beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro.

Die beiden Fahrradfahrer sollen etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt und mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Wer Angaben zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0262067

