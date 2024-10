Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegen Haus und Auto geprallt

Hachelbich (ots)

Am Waldbad kam es am Donnerstag gegen 10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 67-Jähriger verletzt worden ist. Nach derzeitigen Ermittlungsstand verlor der Fahrer eines Nissan die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer Hauswand, danach mit einem parkenden Auto, welches durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Müllcontainer geschleudert wurde. Der Nissan kam auf der Seite zum Liegen. Der verletzte Fahrer konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen und musste im Nachgang medizinisch versorgt werden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Bis das Fahrzeug abtransportiert war, kam es an der Unfallstelle zu Sperrmaßnahmen und der Verkehr zum Erliegen. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizeiinspektion Kyffhäuser.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell