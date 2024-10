Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe erwischt, diese ergreifen die Flucht

Mühlhausen (ots)

In einem Discounter am Kreuzgraben wurden am Mittwochnachmittag, gegen 15.50 Uhr, vier Ladendiebe, bei dem Versuch mit unbezahlten Waren den Markt zu verlassen, erwischt. Nachdem die Diebe von einer Marktmitarbeiterin darauf angesprochen wurden, ergriffen die beiden Männer und beiden Frauen die Flucht in unbekannte Richtung. Bei dem Versuch der Mitarbeiterin die Ladendiebe festzuhalten verletzte sich diese. Es wird nun nach den vier unbekannten Tätern gefahndet. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0262108

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell