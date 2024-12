Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Randale in Schulgebäude

Hockenheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft randalierte am Wochenende in einer Schule in der Schubertstraße und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. An dem Gebäude, welches derzeit nicht für den schulischen Betrieb offen ist, schlug die Täterschaft mehrere Fenster ein und warf mehrere Tische und Stühle aus den beschädigten Fenstern. Ob aus dem Inneren des Gebäudes etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

