Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 02.11.2024 - Versuchter Raubüberfall auf Ehepaar in Wohnung

Delmenhorst (ots)

++ Versuchter Raubüberfall auf Ehepaar in Wohnung - ZEUGENAUFRUF ++

Ganderkesee-Stenum. Am 02.11.2024, gegen 18:15 Uhr, kam es im Trendelbuscher Weg zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Ehepaar (51 u. 55 Jahre alt), das sich in seiner Wohnung aufgehalten hatte. Dabei täuschte einer der beiden Täter eine anstehende Paketlieferung vor und war dementsprechend gekleidet und hielt ein Paket in der Hand. Der andere Täter versteckte sich indes neben dem Hauseingang. Als der 55-jährige Wohnungsinhaber die Tür öffnete, versuchten beide Täter, ihn unter Waffenvorhalt gewaltsam in die Wohnung zurückzudrängen, vermutlich um ihn auszurauben. Dem Mann gelang es jedoch, die Tür sofort zuzuschlagen und die Täter durch erheblichen Kraftaufwand am Eindringen zu hindern. Diese verließen daraufhin fluchtartig und fußläufig den Tatort in Richtung Bahnhofstraße.

Das Ehepaar blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, u.a. auch mit Diensthunden und einem Polizeihubschrauber. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer, wobei einer (ca. 30 Jahre alt, 175-180 cm groß) mit einem schwarzen Basecap und einem schwarz-gelben Oberteil (Optik der "Deutschen Post") bekleidet war und ein Paket mitführte. Der andere Täter wurde als ca. 190 cm groß, schlank und insgesamt "dunkel gekleidet" beschrieben.

Zeugen, die Tat- und/oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch