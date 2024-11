Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Friseursalon in der Innenstadt ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein an der "Lange Straße" befindlicher Friseursalon war im Zeitraum Mittwoch, 30.10.2024, 18:00 Uhr, bis Freitag, 01.11.2024, 08:00 Uhr, erneut das Ziel eines Einbruches. Nachdem bereits in der Nacht von Montag, 28.10.2024, auf Dienstag, 29.10.2024, vergeblich versucht worden war, die zur Straße "Am Vorwerk" gehende, rückwärtige Tür aufzuhebeln, wurde diese nun gewaltsam überwunden. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und ein zur Zeit noch nicht zu beziffernder Geldbetrag entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst, Tel. 04221/15590, in Verbindung zu setzen.

