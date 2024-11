Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt +++ Erinnerung an "Dutch-Reach" oder "Holländergriff"

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Donnerstag, 31. Oktober 2024, 16:45 Uhr, ein Radfahrer verletzt worden.

Der 53-jährige Delmenhorster befuhr den Radfahrstreifen der Stedinger Straße in Richtung Innenstadt. Als er zwischen der Dwostraße und der Schönemoorer Straße an einem auf dem Gehweg abgestellten Transporter vorbeifuhr, öffnete ein 35-jähriger Mann von innen die Fahrertür. Der Radfahrer wich nach links aus, verlor die Kontrolle und kam zu Fall.

Durch den Sturz erlitt der 53-Jährige Verletzungen, die möglicherweise sogar als schwer eingestuft werden müssen. Gegen den 35-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei nochmal an den schon häufiger erwähnten "Dutch Reach" oder "Holländer-Griff". Hierbei wird die Fahrertür mit der rechten Hand, also der von der Tür abgewandten Seite geöffnet. Dadurch dreht sich der Oberkörper automatisch nach links, wodurch der Blick nach hinten erleichtert und ein Übersehen herannahender Fahrzeuge verhindert werden kann.

