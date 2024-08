Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Helbedündorf (ots)

Am Montag sind bei einem Verkehrsunfall im Unstrut-Hainich-Kreis zwei Menschen verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mopedfahrer die Landstraße 1016 aus Richtung Keula kommend. Als er nach links in Richtung Menteroda abbiegen wollte, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem von hinten herannahendem Pkw einer 25-Jährigen. Der Mopedfahrer stürzte. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Mopedfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 25-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallherganges aufgenommen.

