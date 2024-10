Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham vom 31.10.2024

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall aufgrund stark verschmutzter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit ++

Am Mittwoch, 30.10.2024, gegen 06:54 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger den Bulterweg in Richtung Oberdeicher Weg. Aufgrund von extremen Fahrbahnverunreinigungen kam er mit seinem schweren Gefährt ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn ab. In der dortigen Berme touchierte er mit dem Tankanhänger einen Baum. Der Baum, Anhänger und die Berme wurden beschädigt. Es wurde ein geschätzter Schaden von ca. 5000 Euro verursacht. Die Fahrbahnverunreinigung wurde durch landwirtschaftliche Arbeiten verursacht, welche bereits tags zuvor zu erheblichen Verunreinigungen geführt hatten. Die Aufforderungen zur Aufreinigung scheinen nicht befolgt worden zu sein. Ermittlungen dauern an und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++

Am Mittwoch, 30.10.2024, um 12:28 Uhr, befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines Renault die Lange Straße aus Richtung Blexen-Ort kommend. An der Kreuzung zur B 212 wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei den vorrangsberechtigten 60-jährigen Fahrer eines Mercedes Benz welcher die Lange Straße aus Richtung Martin-Pauls-Straße befuhr und die B 212 in Richtung Blexen-Ort überqueren wollte. Beide Fahrzeuge waren bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei hoher Sachschaden verursacht wurde. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass diese durch ansässige Unternehmen geborgen werden mussten. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 12000 Euro.

Für Rückfragen zu vorstehenden Meldungen, wenden Sie sich bitte an die Polizei Nordenham unter 04731/9981-0.

