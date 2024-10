Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrskontrollen in der nördlichen Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Montag, 21. Oktober 2024, bis Sonntag, 27. Oktober 2024, hat die Polizei Nordenham verstärkt Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten "Überwachung der Fahrtüchtigkeit" und "Ablenkung im Straßenverkehr" auf den beiden Hauptverkehrsstraßen B212 und B437 durchgeführt. Bestandteil der Überwachungsmaßnahmen war auch eine Großkontrolle am Wesertunnel, die mit Unterstützung durch die Polizei Brake, den Zoll und das Technische Hilfswerk am Samstag, 26. Oktober 2024, stattfand. Im Verlauf der Woche stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten diverse Verstöße fest.

Insgesamt ahndeten sie in dieser Zeit 120 Ordnungswidrigkeiten, von denen 49 mit der Zahlung eines Verwarngeldes erledigt sein werden. Verfahren wegen schwerwiegenderer Verstöße mussten in 71 Fällen eingeleitet werden. So waren 26 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. In 34 weiteren Fällen waren Personen durch die Nutzung von Smartphones abgelenkt. Bei vier Fahrern bestand der Verdacht, dass sie trotz einer Beeinflussung durch Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In einem dieser Verdachtsfälle zeigte ein durchgeführter Test den möglichen Konsum von THC, Opiaten und Metamphetamin an. Allen Personen mussten Blutproben entnommen werden.

Neben den Ordnungswidrigkeiten wurden zudem 14 Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen Strafvorschriften eingeleitet. Fünf kontrollierte Personen, darunter ein 17-Jähriger, waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zwei führten Betäubungsmittel bzw. Cannabis mit sich. Gegen einen weiteren Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Antidopinggesetz ermittelt. Er war unter anderem im Besitz von Testosteron.

Die Verantwortlichen der Polizei Nordenham kündigten die Durchführung weiterer Schwerpunktkontrollen an. Dass die Notwendigkeit besteht, zeigen die Ergebnisse der letzten Woche.

