Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Sachbeschädigung durch Feuer in Nordenham +++ Beschreibung eines Verdächtigen

Delmenhorst (ots)

Am frühen Sonntag, 27. Oktober 2024, sind in Nordenham ein Fahrrad und eine Kehrmaschine in Brand geraten. Eine entsprechende Pressemitteilung wurde am Wochenende veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5896020

Zur Tat in der Niedersachsenstraße in Einswarden liegt nun eine Personenbeschreibung eines Verdächtigen vor. Ein Zeuge hatte einen Mann an der bereits brennenden Kehrmaschine gesehen und beschrieb diesen als:

- Mitte 50 bis Anfang 60 Jahre alt - ungefähr 175 cm groß - von normaler Statur - mit weißen Haaren und weißem Stoppelbart - der mit einer schwarzen Jogginghose - einer schwarzen Lederjacke - einem blauen T-Shirt - und einer blauen, ausgeblichenen Schirmmütze bekleidet war

Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthalt der gesuchten Person machen kann, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei in Nordenham aufzunehmen.

