POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einem Einfamilienhaus in Sandkrug +++ Drei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Sandkrug sind am frühen Dienstag, 29. Oktober 2024, gegen 05:00 Uhr, drei Personen leicht verletzt worden.

Die Familie ist am frühen Morgen durch ausgelöste Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen und so auf einen Brand in der Küche ihres Hauses in der Straße "Alte Osenberge" aufmerksam geworden. Der 38-jährige Familienvater, seine 35-jährige Frau und ihr zehnjähriger Sohn begaben sich in Sicherheit und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehren Sandkrug und Kirchhatten rückten mit insgesamt 45 Einsatzkräfte aus und hatten den Brand bereits wenige Minuten nach ihrem Eintreffen gelöscht. Weil bei den drei Bewohnern eine Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sie für weitere Untersuchungen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Durch die Flammen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von mindestens 75.000 Euro. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache sprach die Polizei eine Beschlagnahme des Brandortes aus.

