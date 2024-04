Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert - 2404095

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Von-Böttinger-Straße kam es am Samstag, 20. April 2024, gegen 10:40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem bisher unbekannten Autofahrer und einer 39-jährigen Fußgängerin. Die Velberterin beabsichtigte, die Fahrbahn auf Höhe der Brücke des "Panorama-Radwegs" bei Grünlicht der Fußgängerampel zu überqueren. Dabei sei ein mutmaßlich schwarzer Kleinwagen der Marke Opel in Richtung Friedrich-Ebert-Straße losgefahren und habe die 39-Jährige durch einen Zusammenstoß zu Fall gebracht. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Sie beschreibt den Täter wie folgt: dunkelhäutig, mit einer kräftigen Figur und einem schwarzen Vollbart.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell