POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in Möbelhaus gesucht

Bawinkel (ots) - Zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 8.50 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Angelgeschäft an der Haselünner Straße. Anschließend entwendeten sie mehrere Gegenstände und flüchteten mit ihrer Beute. Der Schaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr