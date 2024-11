Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Geldausgabeautomat angegangen; Schockanruf; Verkehrsunfälle; Umweltdelikt; Rauchentwicklung; Diebstahl aus Fahrzeug; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Müllcontainer in Brand gesetzt

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach dem Brand eines Altpapiercontainers am Mittwochnachmittag in der Burkhardt+Weber-Straße. Eine Zeugin bemerkte kurz vor 16.30 Uhr Rauch aus dem mit Altpapier befüllten Container und alarmierte die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Riederich (RT): Geldausgabeautomat versucht zu sprengen

Der Geldautomat einer Bankfiliale in der Mittelstädter Straße ist am frühen Donnerstagmorgen von unbekannten Tätern angegangen worden. Diese hatten gegen 4.45 Uhr vergeblich versucht, den Automaten zu sprengen. Ohne Beute flüchteten die Kriminellen dann vom Tatort. Der angebrachte, nicht detonierte Sprengsatz am Geldausgabeautomaten wurde durch Spezialisten des Landeskriminalamtes geborgen und abtransportiert. Für die Dauer des Einsatzes waren das Umfeld der Bank und teilweise auch die Mittelstädter Straße abgesperrt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat mit Unterstützung der Spurensicherung die Ermittlungen übernommen. (gj)

Reutlingen (RT): Mittels Schockanruf betrogen

Mit der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs haben dreiste Kriminelle am Mittwoch eine Seniorin um Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gebracht. Am Mittag meldeten sich die Täter telefonisch bei der Frau und gaben sich als Polizeibeamtin und Richter aus. Sie gaukelten der Reutlingerin vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Bezahlung einer Kaution aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte den Anrufern Glauben und stellte an ihrer Wohnanschrift diversen Schmuck sowie Bargeld zur Abholung durch die vermeintliche Polizei bereit. Dies erfolgte wenig später durch einen unbekannten Komplizen der Anrufer. Im weiteren Verlauf flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Esslingen (ES): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach derzeitigem Ermittlungsstand die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag. Gegen 17.50 Uhr war ein 19-jähriger BMW-Lenker auf der Weilstraße unterwegs. Nach einem dortigen Einkaufszentrum wollte der Heranwachsende einer spitz verlaufenden Rechtskurve folgen und war dabei offenbar zu schnell unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der junge Mann die Kontrolle über den Wagen, dessen Heck in der Folge ausbrach. Im weiteren Verlauf prallte der BMW gegen den Bordstein, weshalb das Airbag-System auslöste. Beim Unfall zog sich der 20 Jahre alte Beifahrer Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Schaden am BMW beziffert die Polizei auf circa 6.000 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Nach Unfall geflüchtet

Nach dem Fahrer eines Audi A6, der am Mittwochabend im Wacholderweg einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist, fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Der Fahrer war mit seinem Audi A6 auf dem Wacholderweg in Richtung Tankstelle unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve einen entgegenkommenden und haltenden 3er BMW eines 21-Jährigen touchierte. Nachfolgend soll der Audi zunächst angehalten haben, wonach man sich zunächst geeinigt hatte, keine Polizei hinzuziehen, obwohl der BMW-Fahrer und sein gleichaltriger Mitfahrer leicht verletzt worden waren. Im Anschluss fuhr der Audi-Fahrer dann weg, ohne die erforderlichen Daten zu hinterlassen. Kurz darauf kehrte er in einem anderen Fahrzeug wieder zur Unfallstelle zurück. Als ihm der 21-Jährige informierte, doch die Polizei hinzuziehen zu wollen, flüchtete der Unfallverursacher. Sein unfallbeschädigter Audi konnte im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen aufgefunden werden. Die Fahndung nach dem namentlich bekannten Fahrer dauert noch an. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro entstanden war, blieben fahrbereit. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Ölwechsel auf Schotterplatz

Wegen des Verdachts einer Umweltstraftat ermitteln Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidium Reutlingen gegen mehrere Personen. Zeugen hatten am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr die Polizei darüber informiert, dass mehrere männliche Personen auf einem Parkplatz in der Mühlstraße ein Feuer in einem Ölfass angezündet hätten. Beamte des Polizeireviers Tübingen konnten in der Folge die Männer antreffen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass diese auf dem daneben befindlichen Schotterparkplatz einen Ölwechsel an einem Pkw durchgeführt hatten und dabei eine nicht unerhebliche Menge Öl in den Boden geraten war. Des Weiteren hatten die Personen mutmaßlich einen Teil des Altöls verwendet, um das Feuer im Fass zu entzünden. (gj)

Balingen (ZAK): Mutmaßlicher Kellerbrand

Rauch aus dem Keller eines Wohnhauses in der Ebinger Straße hat am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach Mitternacht, zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Da zunächst von einem größeren Brand ausgegangen werden musste, wurde alle Hausbewohner evakuiert. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte aber schnell Entwarnung geben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einer Steckdose zum Durchschmoren einer Leitung und einer kleineren Rauchentwicklung geführt haben. Alle Bewohner konnten daraufhin wieder zurück in ihren Wohnungen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der vorsorglich mit vier Fahrzeugen angefahren war, nicht eingesetzt werden musste. Ein nennenswerter Sachschaden dürfte, soweit bislang bekannt ist, nicht entstanden sein. (cw)

Albstadt (ZAK): Fahrzeug angegangen

Ein in der Waldhauser Straße in Laufen geparkter Pkw ist in der Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, acht Uhr, von einem Unbekannten angegangen worden. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Art und Weise in den nach derzeitigem Kenntnisstand verschlossenen Wagen und durchsuchte den Innenraum. Wie bislang bekannt ist, entwendete der Kriminelle zwei Dokumente. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt. (mr)

Rangendingen (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag in Rangendingen ereignet. Gegen 14.45 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Audi auf der Haigerlocher Straße unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 58-Jähriger seinen Mercedes aufgrund einer querenden Fußgängerin auf einem Zebrastreifen abbremste. Der Heranwachsende fuhr mit seinem Wagen auf den Mercedes auf, wobei sich dessen Lenker nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. (mr)

Haigerloch (ZAK): Bei Arbeitsunfall verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmorgen hat sich eine Firmenangehörige Handverletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen. Kurz nach 5.30 Uhr geriet die 47-Jährige in einem Gewerbebetrieb im Madertal mit ihrer Hand in eine Produktionsmaschine. Sie konnte noch selbst den Notschalter bestätigen. Zur Behandlung brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidium Reutlingen ermittelt nun. (gj)

