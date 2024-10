Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einkaufszentrum wegen Rauchentwicklung geräumt

Am heutigen Dienstagvormittag, 22.10.2024, wurde gegen 9:20 Uhr die Brandmeldeanlage eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße in Weil am Rhein ausgelöst.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein zunächst eine Rauchentwicklung unbekannter Herkunft feststellen.

Das Einkaufszentrum wurde daraufhin zunächst geräumt. Nachdem die Rauchentwicklung wieder abgenommen hatte und kein Brand festgestellt werden konnte, wurde das Gebäude wieder für den Kundeverkehr freigegeben. Derzeit liegen keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor. Die genaue Ursache zur Rauchentstehung ist bislang nicht bekannt.

Während des Einsatzes war die Hauptstraße im Bereich des Einkaufszentrums voll gesperrt.

