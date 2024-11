Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Schuppen; Schaf von Hund gerissen; Gestürzter Radfahrer; Navi vertraut und festgefahren; Schrott-LKW aus dem Verkehr gezogen; Einbruch in Wohnung

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Brand in Kirchstraße

In die Kirchstraße sind die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag, kurz vor zehn Uhr, ausgerückt. Dort waren zuvor Kartonagen in einem Schuppen in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert und die Flammen rasch gelöscht werden. Dennoch dürfte sich der Sachschaden auf circa 5.000 Euro belaufen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten die Kartonagen durch Glut von einer Zigarette in Brand geraten sein. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (mr)

Pfullingen (RT): Schaf von Hund gerissen

Ein Hund hat am Dienstagnachmittag im Bereich des Georgenbergs ein Schaf gerissen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zuvor sechs Schafe aus einer Weide ausgebüxt und hatten sich an Gartengrundstücken aufgehalten, bevor sie dann Richtung Waldgebiet liefen. Bei der Absuche des Gewanns konnten sie zunächst nicht aufgefunden werden. Gegen 15.30 Uhr traf ein freilaufender Hund auf die Schafsherde, griff diese an und tötete eines der Tiere. Die anderen Schafe wurden in der Folge eingefangen und unverletzt wieder auf ihre Weide gebracht. Der Hund und sein Besitzer konnten vor Ort angetroffen werden. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt nun. (gj)

Plochingen (ES): Gestürzter Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der 47-Jährige befuhr mit seinem Rad gegen 7.15 Uhr die Esslinger Straße. Während des Abbiegevorganges nach rechts in die Eisenbahnstraße musste er verkehrsbedingt bremsen. Offensichtlich durch zu starkes Betätigen der Bremse, blockierte diese und der Mann stürzte mit seinem Rad. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Wernau (ES): Navi vertraut und festgefahren

Einzig auf sein Navigationsgerät hat sich offensichtlich ein LKW-Fahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verlassen. Der ortsunkundige 60-jährige LKW-Lenker folgte dabei gegen 22.45 Uhr konsequent den Anweisungen des Gerätes und befuhr zunächst einen landwirtschaftlichen Feldweg in Verlängerung der Adlerstraße. Auch ein Verkehrsschild, das die Durchfahrt verbot, konnte seine Fahrt nicht stoppen. Nachdem er schließlich auf dem Feldweg nicht mehr weiterfahren konnte, versuchte der Mann zu wenden, fuhr sich jedoch mit seinem schweren Gefährt im unbefestigten Untergrund fest. Zur aufwändigen Bergung des 40-Tonners musste ein Spezial-Fahrzeug eingesetzt werden. Schließlich konnten Fahrer und LKW auf den rechten Weg gebracht werden und die Fahrt fortsetzen. (gj)

Wernau (ES): Schrottreifer LKW aus dem Verkehr gezogen

Einen technisch desolaten LKW haben Spezialisten der Verkehrspolizei Esslingen am Mittwochvormittag im Stadionweg aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle gegen 9.15 Uhr stellten die Beamten neben erblichen Mängel an der Beleuchtung auch defekte Ladebordwände sowie einen teilweise durchgebrochenen Ladeboden fest. Besonders gravierend war der undichte Tank des Fahrzeugs, wodurch der LKW fortlaufend Kraftstoff verlor. Die Ladung, welche aus unterschiedlichsten Versandstücken bestand, wurde größtenteils ungesichert transportiert. Schließlich stellten die Polizeibeamten auch noch eine mangelhafte Dokumentation der Ruhezeiten fest. Der LKW wurde zur Begutachtung in eine Werkstatt gebracht und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. (gj)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Wohnung

In eine Wohnung in der Moltkestraße ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 13.15 Uhr gelangte der Täter auf noch unbekannte Weise ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlte der Unbekannte auf der Suche nach Wertgegenständen die Einrichtung. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwendete der Kriminelle Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell