POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B535 - Verkehrsbeeinträchtigungen, PM Nr. 2

Hockenheim (ots) - Eine noch unbekannte Täterschaft randalierte am Wochenende in einer Schule in der Schubertstraße und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. An dem Gebäude, welches derzeit nicht für den schulischen Betrieb offen ist, schlug die Täterschaft mehrere Fenster ein und warf mehrere Tische und Stühle aus den beschädigten Fenstern. Ob ...

