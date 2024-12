Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zeugen beobachten Unfallflucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Twicklerstraße;

Unfallzeit: 29.11.2024, 13.50 Uhr;

Zeugen haben in Vreden eine Verkehrsunfallflucht beobachtet. Am Freitag, gegen 13.50 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin an der Twicklerstraße beim Ausparken einen schwarzen Mercedes Kombi an. Der Wagen hatte dort in den Parkbuchten vor einem Geldinstitut gestanden. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, fuhr die Verursacherin Richtung Wüllener Straße davon. Die Frau am Steuer des silberfarbenen Pkw soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und zum Unfallzeitpunkt ein beigefarbenes Kopftuch getragen haben. Auf dem Beifahrersitz habe ein etwa 14 bis 15 Jahre altes Mädchen mit schwarzen, zum Zopf gebundenen Haaren gesessen. Das Mädchen trug ein weißes Oberteil.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260.(pl)

