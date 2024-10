Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 22-Jähriger schlichtet Streit und wird dabei angegriffen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am Mittwochabend eine 38-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann in der Jahnstraße aus bislang ungeklärter Ursache gegen 22:15 Uhr in einen verbalen Streit gerieten, wollte ein 22-Jähriger die beiden Streitenden trennen.

Hierbei wurde er von dem 33-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, wodurch die Jacke des 22-jährigen Streitschlichters zerrissen wurde. Durch den Schlag ins Gesicht wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Die Jacke hatte einen Wert von etwa 200 Euro. Auch der 33-Jährige wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer mit jeweils knapp 1,0 Promille alkoholisiert waren. Anschließend wurden die Männer vor Ort entlassen und der 33-Jährige erhielt einen Platzverweis.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 33-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell