LPI-EF: Wer vermisst seine Staubsaugerteile?

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde ein Mehrfamilienhaus im Bau in der vergangenen Nacht das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte war auf noch unbekannte Art und Weise in das Gebäude in der Nähe des Moskauer Platzes eingedrungen und machte sich in den einzelnen Wohnungen auf Beutezug. Er fand diverse Elektrokomponenten im Wert von etwa 1.500 Euro und steckte diese ein. Darüber hinaus schnappte er sich Badmobiliar im Wert von circa 4.000 Euro. Dabei ging er derart brachial ...

mehr