Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Portemonnaie entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Nordstraße/Nordwall;

Tatzeit: 28.11.2024, 20.20 Uhr;

Aus einem Fahrradanhänger hat ein Unbekannter in Bocholt am Donnerstag eine Geldbörse gestohlen. Der Täter griff nach bisherigen Erkenntnissen zu, als die betroffene Radfahrerin gegen 20.20 Uhr verkehrsbedingt an der Kreuzung Nordstraße/Nordwall angehalten hatte. Das Portemonnaie fand sich später an einer Bushaltestelle am Berliner Platz wieder - das zuvor darin befindliche Geld fehlte. Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

