POL-BOR: Bocholt - Geld ergaunert

Borken (ots) - Tatort: Borken, Pröbstinger Busch; Tatzeit: zwischen 24.11.2024, 17.00 Uhr, und 28.11.2024, 15.00 Uhr; Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in einen mobilen Imbiss in Borken eingebrochen. Das Fahrzeug hatte im Bereich des Pröbstingsees gestanden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Getränke und ein Stromkabel. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) ...

