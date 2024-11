Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto beschädigt und Reifen gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dieselstraße;

Tatzeit: zwischen 27.11.2024, 18.00 Uhr, und 28.11.2024, 14.00 Uhr;

Gewaltsam sind Unbekannte wahrscheinlich in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt in ein geparktes Auto eingedrungen. Der Wagen hatte an der Dieselstraße gestanden. Die Täter schlugen die Heckscheibe ein. Sie montierten einen der hinteren Reifen ab und entwendeten zudem nach ersten Erkenntnissen einen Ersatzreifen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell