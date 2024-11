Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Telefonischer Betrug verfängt

Velen (ots)

Als Bankmitarbeiter hat sich ein Betrüger am Telefon einer Frau in Velen gegenüber ausgegeben. Der Mann behauptete, dass ihr Konto in Gefahr sei: Unbekannte hätten versucht, davon Geld ins Ausland zu transferieren. Beim Anruf war die Nummer des betreffenden Kreditinstitutes angezeigt worden - ein technischer Trick, mit dem Betrüger glaubwürdig erscheinen wollen. Im weiteren Verlauf übermittelte die Geschädigte mehrfach TAN-Codes. Im Nachhinein stellte sie fest, dass es zu Abbuchungen von ihrem Konto gekommen war. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte nicht darauf eingehen und keinesfalls telefonisch Daten übermitteln. Weitere Informationen: www.polizei-beratung.de. (to)

