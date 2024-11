POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin in Kreisverkehr erfasst

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld-Erle, Osterholten; Tatzeit: zwischen 27.11.2024, 16.00 Uhr, und 28.11.2024, 08.00 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Gebäude an der Straße Osterholten in Raesfeld-Erle eingedrungen. Aus einem Büroraum entwendeten sie Bargeld und ein Mehrzweckwerkzeug (Multitool). Um in das Haus zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Die ...

