Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Pedelec-Diebstahlsserie - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Kreis Borken (ots)

Sie hatten es auf hochwertige Pedelecs abgesehen: Seit Anfang des Jahres entwendeten zunächst unbekannte Täter in über 120 Fällen die teuren Zweiräder. Jetzt nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest. Diesem Erfolg war intensive polizeiliche Arbeit vorausgegangen: Die Kreispolizeibehörde Borken hatte dazu im Juni eigens eine Ermittlungskommission gebildet.

In den Monaten zuvor hatte es eine ganze Reihe derartiger Taten gegeben. Die zunächst Unbekannten suchten ihre Beute an verschiedenen Orten im Kreisgebiet, aber auch in anderen Städten. Im öffentlichen Raum war es ihnen ebenso wie auf Privatgrundstücken immer wieder gelungen, die abgestellten Pedelecs aufzubrechen oder wegzutragen. Auch der Einbruch in ein Borkener Fahrradgeschäft Anfang des Jahres ging nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen auf das Konto dieser Tätergruppe. Allein dort entwendeten die Männer 16 neuwertige Pedelecs im Wert von etwa 90.000 Euro. Den Gesamtwert der durch die Bande so erzielten Beute liegt bei über 600.000 Euro. Nach den Taten wurden die entwendeten Pedelecs im Ausland gewinnbringend veräußert. Die Ermittlungskommission konnte in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Münster zunehmend Licht in das Dunkel der offenbar zielgerichteten und organisierten Vorgehensweise bringen. Dazu trugen auch Hinweise durch Zeugen bei: Diese hatten ihre Pedelecs zum Teil mit GPS-Trackern versehen und die Polizei über den Verbleib ihrer Zweiräder informieren können. Durch derartige Hinweise und weitere Ermittlungen geriet eine Gruppe polnischer Männer im Alter von 25 bis 37 Jahren in den Fokus der Fahnder. Der zuständige Staatsanwalt erließ mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse.

Am frühen Donnerstagmorgen schlugen die Ermittler zu: An fünf Orten im Kreisgebiet durchsuchten sie Objekte und nahmen drei Männer fest. Gegen einen der drei lag ein europäischer Haftbefehl vor. Bei den Durchsuchungen fanden die eingesetzten Kräfte Betäubungsmittel sowie typisches Tatwerkzeug und stellten es sicher.

Die drei Festgenommenen wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kripo wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls von Fahrrädern und Verdachts der schweren Bandenhehlerei dauern an. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell