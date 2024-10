POL-WOB: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Hausbewohnerin vertreibt Einbrecher

Schöningen (ots) - Schöningen, Tränke 08.1ß.2024, 19.00 Uhr bis 20.55 Uhr Unbekannte bewaffnete Täter überfielen am Dienstagabend ein älteres Ehepaar in ihrem Haus in der Straße Tränke in Schöningen und entkamen mit Bargeld und Schmuck. Gegen 19.00 Uhr klingelte es an der Haustür des Reihenhauses und der Hausbesitzer öffnete die Tür. Beim Öffnen stürmten zwei maskierte Männer in das Haus, wobei der Senior ...

mehr