Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Polizei nimmt Täter vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

09.10.2024, 07.48 Uhr

Nach einem räuberischen Diebstahl am Mittwochmorgen in einem Discounter in der Porschestraße in Wolfsburg, konnte der 34 Jahre alte Täter im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen von Beamten der Wolfsburger Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 34-Jährige Wolfsburger wurde durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er mit einer Flasche Alkohol den Kassenbereich des Discounters am Nordkopf passieren wollte, ohne diese zu bezahlen. Als der Zeuge den Wolfsburger ansprach reagierte dieser sofort aggressiv und schrie ihn an. Gleichzeitig erhob er die Hand mit der Flasche zu einem Schlag gegen den Zeugen und bedrohte ihn. Als der 34-Jährige bemerkte, dass der Zeuge mit seinem Handy die Polizei verständigte flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhofspassage.

Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung den 34-Jährigen in der Pestalozziallee antreffen und fuhren mit ihm zur Polizeidienststelle. Ein dort freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,37 Promille.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den Wolfsburger ein bestehender U-Haftbefehl vorlag. Somit verblieb der 34-Jährige in einer Gewahrsamszelle der Polizei und wird im Laufe des Donnerstags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

