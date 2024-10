Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall an Bushaltestelle - 13-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Kleiststraße

07.10.2024, 16.51 Uhr

Beim Überqueren der Straße an einer Bushaltestelle in der Kleiststraße Ecke August-Horch-Passage wurde am Montagnachmittag eine 13 Jahre alte Schülerin von einem Pkw angefahren und leicht verletzt.

Am Montagnachmittag befuhr ein 18 Jahre alter Pkw-Fahrer die Rothenfelder Straße in Richtung Goethestraße. An der Bushaltestelle "Imperial" hielten zwei Linienbusse. Als der Audi-Fahrer an den Bussen vorbeifuhr, trat die Schülerin unvermittelt von rechtskommend vor dem vordersten Bus auf die Fahrbahn. Nach bisherigen Zeugenaussagen achtete sie dabei nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Der 18-Jährige bremste sofort, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Schülerin kam zu Fall und blieb leicht verletzt auf der Straße liegen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten Passanten Erste Hilfe. Die 13-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Durch den Unfall und die anschließende Verkehrsunfallaufnahme kam es in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell