POL-WOB: Betrunkene Pkw-Fahrerin ohne Führerschein - 32-Jährige leistet Widerstand

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Detmerode, Am Finkenhaus 06.10.2024, 20.45 Uhr Am Sonntagabend kam es zu einem Handtaschenraub im Wolfsburger Stadtteil Detmerode. Die bestohlene Seniorin blieb unverletzt. Die ältere Dame war am Samstagabend mit dem Bus unterwegs und stieg an einer Bushaltestellte in der Straße Am Finkenhaus aus. Plötzlich bemerkte die Seniorin, wie sich ihr eine unbekannter Mann näherte und sie ...

