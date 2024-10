Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer mit 1,75 Promille unterwegs - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Schöningen (ots)

Pkw-Fahrer mit 1,75 Promille unterwegs - Polizei beschlagnahmt Führerschein 202401247156

Schöningen, Hoersdorfer Straße

05.10.2024, 20.14 Uhr

Am Samstagabend wurde ein alkoholisierter 33 Jahre alter Pkw-Fahrer in der Hoersdorfer Straße in Schöningen angehalten und kontrolliert.

Ein Zeuge verständigte am frühen Samstagabend die Polizei, nachdem er den 33-Jährigen in Schlangenlinien hatte fahren sehen. Zum Zeitpunkt des Anrufes hatte der Pkw-Fahrer bereits auf einem Parkplatz in der Hoierdorfer Straße angehalten. Als die verständigten Polizeibeamten in Richtung des Parkplatzes fuhren, kam ihnen der Pkw-Fahrer auf der Hoiersdorfer Straße in Richtung Hoiersdorf entgegen.

Die Beamten wendeten und konnten ebenfalls eine auffällige und unsichere Fahrweise wahrnehmen. Daraufhin versuchten die Beamten den Fahrzeugführer mittels Anhaltesignal und Blaulicht zum Halten zu bewegen. Diese wurden jedoch von dem 33-Jährigen ignoriert. In der Straße Bohrfeld konnte sich der Streifenwagen vor den Pkw setzen und ihn zum Anhalten bewegen. Bei der Kontrolle war bei dem Pkw-Fahrer deutlich Atemalkohol feststellbar. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab ein Promillewert von 1,75. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, die in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde.

Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell