Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trickdiebstahl - Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Mozartstraße

02.10.2024, 10.20 Uhr

Falsche Handwerker verschafften sich am Mittwochvormittag Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Mozartstraße in Fallersleben und entwendeten Schmuck.

Die Seniorin kam gegen 10.20 Uhr mit ihrem Rollator vom Einkaufen. Vor ihrer Wohnung bot ihr ein unbekannter Mann Hilfe an, die sie gerne annahm. Sie bat den Unbekannten, ihr die Haus- und Wohnungstür aufzuschließen und ihre Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Danach verließ er die Wohnung. Kurze Zeit später klingelte der Unbekannte bei der älteren Dame und erzählte ihr, dass er Handwerker sei. In der Nebenwohnung habe es einen Wasserrohrbruch gegeben und der Keller sei daraufhin vollgelaufen. Nun müsse er in ihrer Wohnung den Wasserdruck prüfen. Die Seniorin ließ den Unbekannte in ihre Wohnung und gemeinsam gingen sie ins Badezimmer. Dort wurde sie immer wieder aufgefordert, den Wasserhahn zu betätigen und die Toilettenspülung zu bedienen. Währenddessen unterhielten sich die beiden über verschiedene Dinge. Nach einiger Zeit verließ der falsche Handwerker die Wohnung und erklärte, dass er gleich zurückkommen würde. Die Spülung solle die Seniorin weiterhin betätigen.

Als der Unbekannte nicht zurückkam, wunderte sich die ältere Dame und ging in den Hausflur, um nach dem Unbekannten zu schauen. Dort traf sie eine Nachbarin, die ihr erzählte, dass es keinen Wasserrohrbruch gegeben habe. Als sie sich dann genauer in ihrer Wohnung umschaute, stellte die Seniorin fest, dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Im Nachhinein fiel ihr auf, dass der falsche Handwerker immer so vor ihr gestanden habe, dass sie nicht in den Flur sehen konnte. Somit konnte ein zweiter Täter unbemerkt in ihre Wohnung kommen.

Der falsche Handwerker war etwa 160 bis 165 Zentimeter groß und 45 bis 50 Jahre. Er hatte eine gedrungene Körperstatur und entsprach dem europäischem Phänotyp. Der Täter sprach hochdeutsch und hatte ein gepflegtes Aussehen. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe und hatte eine Kopfbedeckung.

Zeugen, denen der Unbekannte im Bereich der Mozartstraße aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05361/46460 an die Polizei in Wolfsburg zu wenden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell