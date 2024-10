POL-WOB: Brandstiftung - Unbekannte Täter setzen Pkw in Brand

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Klieversberg, Röntgenstraße 03.10.2024, 22.30 Uhr Am Donnerstagabend setzten unbekannte Täter in der Röntgenstraße in Wolfsburg ein VW Touareg in Brand. Dieser wurde erheblich beschädigt. Gegen 22.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Feuerwehr, als er an Fahrbahnrand den brennenden Pkw bemerkt hatte. Die zunächst eintreffenden Polizeibeamten begannen mit einem Feuerlöscher den Brand zu ...

