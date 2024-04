Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zwei Staubsaugerautomaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (24.04.) haben Kriminelle Münzgeld aus zwei Staubsaugerautomaten auf dem Gelände zweier Tankstellen in der Industriestraße und in der Hirschstraße erbeutet. Gewaltsam hebelten die Täter die Geräte auf und schnappten sich anschließend die Beute. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Das Kommissariat 41 in Heppenheim ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell