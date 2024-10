Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtaschenraub - Täter entreißt Seniorin Rucksack

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Am Finkenhaus

06.10.2024, 20.45 Uhr

Am Sonntagabend kam es zu einem Handtaschenraub im Wolfsburger Stadtteil Detmerode. Die bestohlene Seniorin blieb unverletzt.

Die ältere Dame war am Samstagabend mit dem Bus unterwegs und stieg an einer Bushaltestellte in der Straße Am Finkenhaus aus. Plötzlich bemerkte die Seniorin, wie sich ihr eine unbekannter Mann näherte und sie überholte. Der Unbekannte sprach sie an und wollte sich den Weg zum Detmeroder Markt erklären lassen. Die Seniorin beschrieb ihm den Weg, als dieser unvermittelt den Rucksack ergriff und ihr diesen vom Rücken entriss. Durch die Wucht stürzte die ältere Dame, zog sich glücklicherweise jedoch keine Verletzungen zu.

Zu der Fluchtrichtung konnte die unter Schock stehende Seniorin keine Angaben machen.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt, schlank und hatte kurze, dunkelbraune Haare und dunkelbraune Augen. Er war mit einer Jeans und einer weißen Jacke bekleidet und sprach hochdeutsch.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Täter nicht angetroffen werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell