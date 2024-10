Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raubüberfall - Älteres Ehepaar mit Schusswaffe bedroht

Schöningen (ots)

Schöningen, Tränke

08.1ß.2024, 19.00 Uhr bis 20.55 Uhr

Unbekannte bewaffnete Täter überfielen am Dienstagabend ein älteres Ehepaar in ihrem Haus in der Straße Tränke in Schöningen und entkamen mit Bargeld und Schmuck.

Gegen 19.00 Uhr klingelte es an der Haustür des Reihenhauses und der Hausbesitzer öffnete die Tür. Beim Öffnen stürmten zwei maskierte Männer in das Haus, wobei der Senior zu Fall kam und sich leicht verletzte. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurden der Mann und seine Frau zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die unbekannten Täter hielten sich geraume Zeit in dem Haus auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten sie mit erlangtem Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Ein Täter war etwa 1,80 Meter groß, schlank, hatte einen hellen Teint und sprach hochdeutsch. Bekleidet war er mit einem dunklen Hemd, einer dunklen Hose, schwarzer Jacke und dunklen Schuhen. Er trug eine medizinische Maske und Handschuhe.

Der zweite Täter war ebenfalls etwa 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, einen hellen Teint und sprach hochdeutsch. Er war dunkel gekleidet und trug vor dem Gesicht er eine medizinische Maske und hatte Handschuhe an.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, denen die beschriebenen Täter aufgefallen sind oder die weitere Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

