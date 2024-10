Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich - Unfallursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Hochring

09.10.2024, 14.47 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf dem Hochring in Wolfsburg wurden insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt. Der Pkw der Unfallverursacherin landete auf dem Dach. Die 33-jährige Golf-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Eine Zivilstreife der Polizei befuhr am Mittwochnachmittag die Straße Hochring in Richtung Stadtwaldstraße. Plötzlich wurden die Beamten auf einen lauten Knall aufmerksam. Im Rückspiegel konnten sie sehen, wie sich ein einige Meter hinter ihnen fahrender Pkw überschlug, in Fahrtrichtung weiterrutschte und auf dem Dach zum Liegen kam. Sofort eilten die Beamten zu dem verunfallten Pkw und leisteten der Fahrerin bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe.

Wie genau und warum es zu dem Unfall kam ist zur Zeit nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 33-Jährige den Hochring ebenfalls in Richtung der Stadtwaldstraße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der Golf einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Golf Plus, der dadurch auf den vor ihm stehenden Golf geschoben wurde und überschlug sich. Im weiteren Verlauf, vermutlich durch das Weiterrutschen, wurden zwei weitere Golf und ein Tiguan, die ebenfalls rechtsseitig parkten, beschädigt.

Die leicht verletzte 33-Jährige erlitt einen Schock und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Der verursachende Golf sowie der zuerst touchierte Pkw und der Golf Plus waren nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, des Abschleppens und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße in beide Richtungen voll gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

