Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 15.04.2024, im Zeitraum zwischen 16:35 Uhr und 18:20 Uhr, ereignete sich ein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße in Bexbach. Hierbei hebelte bislang unbekannter Täter die Hauseingangstür des Anwesens mittels eines Werkzeugs auf. Vermutlich aufgrund der Anwesenheit eines Hausbewohners sah der Täter von einer weiteren Tatausführung ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell