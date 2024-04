POL-HOM: Brand im Industriegebiet Gersheim

Bexbach OT Kleinottweiler (ots) - In der Nacht vom 11. auf 12.04.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Schwannstraße in Bexbach. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten hellblauen Ford Focus linksseitig am Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL Eisenbahnstraße ...

mehr