Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehr als 20.000 Euro Schaden bei Unfall verursacht

Heddesheim (ots)

Am Dienstag gegen 20 Uhr touchierte ein 60-jähriger VW-Fahrer einen in der Straßenheimer Straße abgestellten BMW und verursachte einen Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Der 60-Jährige nahm den am Fahrbahnrand stehenden BMW zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Hierbei wurden die beiden Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

