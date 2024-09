Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerdiebstahl verhindert - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag beobachtete ein 42-jähriger Zeuge, wie sich zwei Jugendliche an einem in der Hauptstraße abgestellten Motorroller zu schaffen machten. Die beiden jungen Männer waren gerade damit beschäftigt das Versicherungskennzeichen zu entwenden, als der Zeuge sie um kurz nach 17 Uhr ansprach. Die Tatverdächtigen sprangen sofort auf und flohen in Richtung Leimen. Bei ihrer Tat beschädigten sie das Fahrzeug an der Lackierung und am Lenkradschloss. Durch das couragierte Eingreifen des Zeugen konnte der Diebstahl des Motorrollers, welcher einen Wert von knapp 800 Euro hatte, verhindert werden. Eine detaillierte Beschreibung der Jugendlichen konnte er nicht abgeben. Das Polizeirevier Wiesloch leitete die Fahndung nach den Tatverdächtigen ein und ermittelt nun wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls. Im Rahmen der Ermittlungen meldete sich ein weiterer Zeuge, der am Montag in der Nähe des späteren Tatorts zwei junge Männer bemerkte, die sich verdächtig verhielten. Ob die beiden im Zusammenhang mit der Straftat stehen, bedarf der weiteren Abklärung. Die Jugendlichen wurden als 15-17 Jahre alt und 150 bis 170 cm groß beschrieben. Einer hatte schwarze, lange Haare und trug ein schwarzes T-Shirt, Bluejeans sowie eine Bauchtasche. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem westeuropäischen Phänotyp. Sein Begleiter trug eine schwarze Mütze und ebenfalls ein schwarzes T-Shirt, Bluejeans sowie eine Bauchtasche. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem südeuropäischen Phänotyp. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

