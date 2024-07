POL-RZ: LKW verteilt Klärschlamm auf Fahrbahn - Vollsperrung der BAB 21 aufgehoben - Folgemeldung

Ratzeburg (ots) - 30. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 18.07.2024 - Bargteheide Bereits am Donnerstag, 18. Juli 2024 kam es gegen 13 Uhr in Bargteheide im Bereich einer Kreuzung im Hammoorer Weg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 67-jähriger Mann aus Bargteheide mit einem Piaggio- Roller den den Hammoorer Weg (Hauptstraße) in Richtung ...

mehr