Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Halle (Westf.) - Spezialeinsatzkommando dringt in Wohnung ein

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Aufgrund eines offensichtlich psychisch erkrankten Mannes wurde die Polizei am Freitag (18.08., 17.25 Uhr) zu einem Einsatz in die Straße Neumarkt gerufen. Zeugen meldeten, dass der 57-jährige Bewohner einer Wohnung im ersten Geschoss wild gestikulierend mit Messern im Fenster stand. Am Vormittag gab es bereits einen Einsatz an der Andresse, da der Mann Gegenstände aus seinem Wohnungsfenster warf. Auf Klingeln und Klopfen reagierte der Mann am Abend nicht.

Aufgrund seines gefährlichen Verhaltens konnte eine akute Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Das Spezialeinsatzkommando erschien am Einsatzort. Ebenso eine Verhandlungsgruppe der Spezialeinheiten.

Letztendlich drangen die Beamten in die Wohnung ein und nahmen den 57-Jährigen gegen 21.45 Uhr unverletzt in Gewahrsam.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingewiesen.

Durch das frühzeitige und konsequente Eingreifen der Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Anwohner.

