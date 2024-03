Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt internationale Diebesbande in Dortmund-Hörde fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0270

In der Nacht zu Montag (11. März) gelang es der Polizei Dortmund im Rahmen der Fahndung nach einem versuchten Wohnungseinbruch vier Tatverdächtige festzunehmen.

Gegen 00:25 Uhr meldete ein Anwohner des Röhrichtweg in Dortmund-Hörde, dass ein Einbruch in sein Haus stattgefunden hat. Eine Videokamera habe eine Person erfasst und es kamen verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss.

Zahlreiche Polizeibeamte fuhren direkt zu dem Wohnhaus, während zeitgleich eine Fahndung eingeleitet wurde. Zivile Einsatzkräfte stellten kurz darauf eine vierköpfige Personengruppe fest und kontrollierten diese. Wie sich zeigte, handelte es sich wohl um genau die richtige Gruppe. Die vier aus Albanien stammenden Männer im Alter von 18, 19, 33 und 35 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland waren teilweise schon in der Vergangenheit an ähnlichen Delikten beteiligt.

Die Durchsuchung der Personen und ihres Autos brachten eine Menge an Aufbruchswerkzeugen und Utensilien zur Vermummung zum Vorschein. Des Weiteren passte auch die Beschreibung der videografierten Person zu einem der Männer.

Für die weitere Sachverhaltsaufnahme wurden alle Beteiligten zu einer Polizeiwache gebracht. Es folgte die Identitätsfeststellung und eine erkennungsdienstliche Behandlung.

Alle vier Männer wurden vorläufig festgenommen und werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

