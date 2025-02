Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer von Auto erfasst

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Radfahrer leicht verletzt. Eine 53 Jahre alte Skoda-Fahrerin war auf der Straße "Wolfenesch" in Richtung Rotachstraße unterwegs und übersah an der Einmündung zur Rotachstraße den von links kommenden 44-jährigen Radler. In der Folge kam es zur Kollision. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Der Sachschaden fiel eher gering aus.

Friedrichshafen

Eisplatte löst sich vom Anhänger - Unfall

Mit einer Anzeige muss ein Lastwagenfahrer rechnen, der am Montagnachmittag auf der K 7728 einen Unfall verursacht hat. Zu Fahrtbeginn hatte der Fahrer sein Fahrzeug offenbar nicht verkehrssicher gemacht, woraufhin sich eine Eisplatte vom Hänger löste. Diese stürzte auf den Audi einer hinter ihm fahrenden 25-Jährigen und verursachte starke Beschädigungen auf der Motorhaube und in der Windschutzscheibe. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Lastwagen-Fahrer dauern noch an.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall mit mehreren Verletzten

Vier Verletzte und sechs teilweise stark beschädigte Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag in Unteruhldingen ereignet hat. Eine 59 Jahre alte Ford-Lenkerin war gegen 16.30 Uhr auf der L 201 in Richtung Meersburg unterwegs und geriet dort auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 24 Jahre alter Seat-Fahrer wich ihr aus und prallte in die Leitplanke. Eine 36-jährige Audi-Lenkerin hinter dem Seat konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, es kam zum Spiegelstreifer. Nach dem Unfall fuhr die 59-Jährige zügig weiter und überholte auf Höhe der Bergstraße einen 31 Jahre alten Toyota-Fahrer. Bei dem Manöver kollidierte sie mit dem Heck eines entgegenkommenden VW und im Anschluss seitlich mit dem überholten Toyota. Erst als sie, von diesem abgewiesen, mit einem aus Meersburg kommenden Toyota einer 60-Jährigen frontal zusammenstieß, endete die folgenschwere Irrfahrt. Die Unfallverursacherin und die Toyota-Fahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der 36-Jährige VW-Lenker und die gleichalte Fahrerin des Audi zogen sich eher leichte Blessuren zu. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden, samt einer in Mitleidenschaft gezogenen Bushaltestelle und einem beim Unfall beschädigten Wahlplakat, auf rund 50.000 Euro. Der Ford, einer der beiden Toyota und der VW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und schließt eine gesundheitliche Ursache aktuell nicht aus. Der 59-Jährigen drohen nun mehrere Anzeigen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei, dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz waren, musste die L 201 bis etwa 20.45 Uhr gesperrt werden.

Meersburg

Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen im Parkhaus in der Stefan-Lochner-Straße zwei Autos aufgebrochen hat, ermittelt die Polizei Meersburg und bittet um Hinweise. Der Täter schlug an zwei geparkten Fahrzeugen das Beifahrerfenster ein und durchsuchte im Anschluss offenbar die Innenräume, ohne etwas zu stehlen. Personen, die insbesondere zwischen 13.30 Uhr und 5.30 Uhr in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 bei den Ermittlern des Polizeipostens zu melden.

Heiligenberg

Kennzeichen bei Unfallflucht verloren

Leichtes Spiel bei den Ermittlungen hatte die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Heiligenberg und Salem. Ein VW-Fahrer war auf der L 201 in Richtung Salem unterwegs und in einer Linkskurve kurz nach Steigen offenbar auf die Gegenfahrspur geraten. Dort streifte er einen entgegenkommenden Omnibus und suchte im Anschluss das Weite. Bei dem Unfall verursachte er nicht nur Sachschaden, es flog auch das Kennzeichen seines Autos ab und blieb an der Unfallstelle zurück. Den Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige.

Owingen

Zigarettenautomat aufgebrochen

Vermutlich am späten Sonntagabend haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Carl-Benz-Straße zu schaffen gemacht. Der oder die Täter brachen den Automaten mit roher Gewalt auf und flüchteten mit darin enthaltener Rauchware und Wechselgeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die insbesondere zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

