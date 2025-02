Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Autofahrer unter Drogen

Gleich zwei Autofahrer wurden am Sonntagnachmittag wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung in den Bereichen Sigmaringendorf und Mengen durch die Polizei gestoppt. Während bei dem 37-jährigen Autofahrer in Sigmaringendorf Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Cannabis erlangt werden konnten, stellten die Polizisten in Mengen bei einem 28 Jahre alten Autofahrer typische Anzeichen eines Kokainkonsums fest. Beide Männer mussten ihr Auto stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Sie müssen neben den jeweiligen Ordnungswidrigkeitenanzeigen auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Zwei Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Nach zwei Einbrüchen in den Bereichen Laiz und Bad Saulgau am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter versuchten nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr, über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Laizer Ortsmitte zu gelangen. Sie wurden mutmaßlich durch die Bewohner des Hauses in ihrem Vorhaben gestört, sodass lediglich Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an der Terrassentür entstanden ist. Im östlichen Stadtrand von Bad Saulgau gelang es bislang Unbekannten jedoch im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagabend, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen und die Räumlichkeiten anschließend zu durchwühlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Inwiefern die beiden Sachverhalte zusammenhängen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen werden von den örtlich zuständigen Polizeidienststellen entgegengenommen. Tipps, wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter https://www.k-einbruch.de/.

Scheer

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Gleich mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 45-jährigen Autofahrer zu, der sich am Freitagnachmittag im Bereich der Hauptstraße nach einem Unfall unerlaubt von diesem entfernte. Der 45 Jahre alte Mann kollidierte nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 14.30 Uhr im Bereich der Ortsmitte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw einer 58-Jährigen. Dem 45-jährigen Autofahrer gelang es zunächst, unerkannt von der Unfallstelle zu flüchten. Nachdem er jedoch kurz nach dem Vorfall mehrfach an der Örtlichkeit vorbeifuhr, erkannten zwei Unfallzeugen den Mann wieder und hielten das Auto an. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch und bei der folgenden Messung über 1,6 Promille Atemalkohol bei dem 45-Jährigen fest. Gegen den Mann, der sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste, ermittelt die Polizei Sigmaringen nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 4.000 Euro.

Meßkirch

Brandstiftung an Verteilerkasten

Nach dem Brand an einem Verteilerkasten nahe einer bezugsfertigen, aber noch nicht bewohnten Gemeinschaftsunterkunft in der Igelswieser Straße am frühen Montagmorgen ermittelt die Kriminalpolizei. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brach auf dem Gelände an mehreren Stellen Feuer aus, woraufhin der Verteilerkasten in Brand geriet und durch das Feuer zerstört wurde. Die gegen 5 Uhr alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Weitere Brandherde waren zuvor offenbar selbständig erloschen. Nachdem davon ausgegangen werden muss, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden, hat das Kriminalkommissariat Sigmaringen ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet und sucht Zeugen. Personen, die am frühen Montagmorgen im Bereich der Igelswieser Straße Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

